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Haberler Manisa Salgına özel hayır işi

Salgına özel hayır işi

Salgına özel hayır işi
Giriş Tarihi: 12.10.2020

MANİSALI hayırsever iş insanı Serkan Karan, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maske hayrı yaptı. Serkan Karan, şehrin belirli noktalarında vatandaşlara ücretsiz 30 bin adet maske ve kolonya dağıttı. Serkan Karan, "İnsanlarımızın bir kısmı bir maskeyi defalarca kullanıyor. Bir maskenin etkisi 3 saat ile 12 saat arasındadır. İş insanlarımıza sesleniyorum. Manisa halkımıza faydalı olabilmek adına siz de bu kampanyaya katılın" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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