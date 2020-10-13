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Haberler Manisa Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Pikap ile araç çarpıştı: 7 yaralı

Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 13.10.2020

MANİSA Yunusemre'de pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ayhan A'nın kullandığı 45 AAK 51 plakalı pikap, 19 Mayıs Bulvarı kavşağında Furkan A'nın kullandığı 35 JD 675 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada devrilen pikabın sürücüsü Ayhan A. ile hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

SERKAN ÖZCAN

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