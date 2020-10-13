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Traktörle 10 metreden düştü, burnu bile kanamadı

’nın Yunusemre ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü, kazadan yara almadan kurtulurken, traktörde maddi hasar meydana geldi.

Traktörle 10 metreden düştü, burnu bile kanamadı

13.10.2020, 11:31

Kaza, Aşağıkayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Riyaddin Gözcü idaresindeki 45 DY 203 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Mıcırın etkisiyle 10 metre kayan traktör, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Gözcü, feci kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

DHA

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