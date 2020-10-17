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'da feci olay! İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü

'nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olan (43), uğradığı bıçaklı saldırıda öldü. Çelik'in katil zanlısı olarak iş başvurusu için gelen Gökhan A., gözaltına alındı

Manisa'da feci olay! İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü

17.10.2020, 17:25

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Soma'da özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik, iddiaya göre, iş başvurusu yapan Gökhan A. (27) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A., yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Gökhan A., polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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