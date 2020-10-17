Otomobilin içinde cesedi bulundu

Manisa'da boş alanda park halinde olan bir hafif ticari aracın içinde erkek cesedi bulundu. Olay, önceki sabah saatlerinde Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi üzeri tren rayları yanında bulunan boş alanda meydana geldi. Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Halil Özkan olay yerinden geçtiği sırada aracın içinde sürücü koltuğunda hareketsiz duran kişiyi gördü. Ölü bulunan şahsın Süleyman Karabaş (55) olduğu tespit edildi.