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Evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı, kürekle öldürdü

’nın Alaşehir ilçesinde, bağ evinde eşiyle temizlik yaparken divanın altında 1,5 metrelik yılan ile karşılaşan (55), büyük korku yaşadı. Gülsün, yılanı kürekle vurarak öldürdü.

Evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı, kürekle öldürdü

20.10.2020, 13:10

Akkeçili Mahallesi, Kayısı Çukuru Mahallesi'ndeki evlerinde, 18 Ekim'de eşiyle temizlik yapan Ekrem Gülsün, divanın altında bir yılan olduğunu fark etti. Büyük korku yaşayan Gülsün, önce bir süre yılanın kendiliğinden evden çıkmasını bekledi. Ancak Gülsün, yılanın divanın altından çıkmaması üzerine, eşinden kürek getirmesini istedi. Eşinden küreği alan Gülsün, Yörede 'Bozyörük' adıyla bilinen 1,5 metre uzunluğundaki, çok çabuk ısıran ancak zehirsiz bir tür olan 'Hazer' cinsi yılana, kürekle vurarak öldürdü.

Yılanla karşılaşınca çok korktuğunu belirten Ekrem Gülsün, "Mayıs ayından bu yana bağ evinde kalıyorduk. Üzüm hasadından sonra şehirdeki evimize geçtik. Hafta sonu hem bir genel temizlik hem de kışa hazırlık için tekrar bağ evine gelmiştik. Temizlik yaparken her zaman kullandığımız divanın altında yılanı görünce şok oldum. Eşim de ben de çok korktuk. Yılanın içeri nasıl ve nereden girdiğini bilmiyoruz. Belki de yaz boyu bizimle yaşadı" dedi.

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