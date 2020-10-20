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Haberler Manisa Manisa'da minibüs tarlaya yuvarlandı: 1'i bebek, 5 yaralı

'da minibüs tarlaya yuvarlandı: 1'i bebek, 5 yaralı

'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya yuvarlanan kapalı kasa minibüsteki 1’i bebek, 5 kişi yaralandı.

Manisa'da minibüs tarlaya yuvarlandı: 1'i bebek, 5 yaralı

20.10.2020, 16:25

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kula'nın kırsal Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. Kula yönüne giden Orhan Gök (37) yönetimindeki 45 K 6155 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücü Orhan Gök ile yanındaki aynı aileden Fadime Hanım Gök (57), Fadime Gök (34), Çiğdem Gök (38) ve Yahya Gök (1) yaralandı.



Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fadime Hanım Gök ve Yahya Gök Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA

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