  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

Durdurulan otomobilde çıktı

Son dakika... 'nın Alaşehir ilçesinde rutin uygulama sırasında durdurulan bir araçta madde ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

21.10.2020, 17:08

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro amirliği ekipleri İstasyon Mahallesi'nde yapmış oldukları rutin uygulama sırasında R.Ç.'nin kullandığı özel otomobili durdurdu. Sürücü R.Ç. (31) polisleri görünce telaşa kapılarak üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere attı. Yere saçılan toz uyuşturucu polis ekipleri tarafından özenle toplanırken, toz uyuşturucunun 48 gram geldiği tespit edildi. Şahsın otomobilinde yapılan aramada ise torpido gözüne saklanmış halde 18.96 gram esrar ve 41 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü R.Ç. gözaltına alınırken şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA