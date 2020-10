Manisa'daki 1658 yıllık anıt zeytin ağacında hasat

Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi Emirahmet mevkisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında tescillenerek, koruma altına alınan, 1658 yaşındaki anıt zeytin ağacında hasat yapıldı. Roma döneminde dikilerek bugüne kadar birçok medeniyeti besleyen zeytin ağacı, adeta tarihe tanıklık ediyor. Gövde çapı 10.6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6,84 metre olarak tescil edilen dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı olma özelliğine sahip zeytin ağacı, üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü barındırıyor.





ANIT AĞACIN YAĞI AÇIK ARTTIRMAYLA SATILACAK

Manisa'da zeytin hasat sezonunun her yıl anıt ağaçla başladığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Bölgemizde zeytin hasadı başladı. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da anıt zeytinden hasadı ilimizde başlatıyoruz. 1658 yaşında bir zeytin ağacımız ve anıt ağaç olarak isimlendirdiğimiz bir ağaç. 2013 yılında tescili yapıldı. Türkiye'de tescilli en yaşlı zeytin ağacı. Dünyada da şu an da bilinen en yaşlı zeytin ağacı. Bu zeytin ağacımızın üzerinde aşılı Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik tipi olarak 4 zeytin çeşidi bulunmaktadır. Bu ağaçtan elde ettiğimiz zeytini, zeytin yağına çeviriyoruz. Geçen sene tarım fuarında litresini açık arttırma ile 11 bin liraya satmıştık. Bu sene yine yağını çıkartacağız. İlerleyen günlerde anıt zeytin ağacından çıkan yağa yönelik bir açık arttırma planlıyoruz" dedi.





Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdür Cihan Doğan ise, bu yıl anıt ağaçtan 150 kilogram zeytin, yaklaşık 25 kilogram da yağ beklediklerini söyledi.





Doğan, "İlçemizde bulunan anıt zeytin ağacının yıllık bakım gübreleme, budama ve hasat işlemlerini takip ederek, ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak bizler yapıyoruz. İlçe müdürlüğümüz bakım besleme noktasında ağacımızı en iyi şekilde koruyup, gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Ağacımızın üzerinde 4 çeşit zeytin var. Halen verim almaya devam ediyoruz. Geçen yıl 200 kilogram civarında zeytin ve 30 kilogram yağ çıktı. Bu sene 150 kilo zeytin, yaklaşık 25 kilo da yağ bekliyoruz" diye konuştu.