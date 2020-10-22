  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa 1658 yıllık zeytin ağacında hasat sevinci

1658 yıllık zeytin ağacında hasat sevinci

1658 yıllık zeytin ağacında hasat sevinci
Giriş Tarihi: 22.10.2020

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde koruma altında bulunan ve yapılan incelemede 1658 yaşında olduğu belirlenen Türkiye'nin en yaşlı, dünyanın ise meyve veren en yaşlı anıt zeytin ağacında hasat yapıldı. Gövde çapı 10.6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6,84 metre olarak tescil edilen zeytin ağacı, üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü barındırıyor. Ağaçtan elde edilecek zeytinyağının geçen sene olduğu gibi bu sene de açık arttırma ile satışa sunulacağı belirtildi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

1658 yıllık zeytin ağacında hasat sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA