1658 yıllık zeytin ağacında hasat sevinci

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde koruma altında bulunan ve yapılan incelemede 1658 yaşında olduğu belirlenen Türkiye'nin en yaşlı, dünyanın ise meyve veren en yaşlı anıt zeytin ağacında hasat yapıldı. Gövde çapı 10.6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6,84 metre olarak tescil edilen zeytin ağacı, üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü barındırıyor. Ağaçtan elde edilecek zeytinyağının geçen sene olduğu gibi bu sene de açık arttırma ile satışa sunulacağı belirtildi.

CÜNEYT HASÇELİK