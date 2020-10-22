İl Müdürü Öztürk kaçak içki denetimine katıldı

Son dönemde artan kaçak içki ölümlerine karşı tedbir olarak, il ve ilçelerdeki alkollü içki tüketilen mekanlar ile satış yerlerine de baskınlar yapıldı.

DENETİMDE ANLAŞILIYOR

GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ denetimlere dair bilgiler veren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Son dönemde yaşanan kaçak içki ölümleri bizleri üzüyor. Alkollü içkilerin denetimi, İl ve İlçe Müdürlüğümüzün kontrol görevlileri tarafından üretim, dağıtım, depolama ve satış aşamalarında yapılıyor. Denetimlerde etiket kontrolü, bandrol kontrolü veya numune alınarak analiz sonucuna göre değerlendirmeler yapılıyor. Bandrol kontrolünde ise TAPDK'nın denetim cihazları ile içkinin sahte olup olmadığı denetim esnasında hemen anlaşılabiliyor" diye konuştu.



SIKAYET HATTINI ARAYIN

ÖZTÜRK, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo174 Gıda Hattı ile Whatsapp İhbar Hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıklarında bu numaraları arayabilir ya da İl ve İlçe müdürlüklerimize başvurabilirler" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK