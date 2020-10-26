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’da korona virüsü 2 cana mal oldu

Aydın’da korona virüsü 2 cana mal oldu
Giriş Tarihi: 26.10.2020

Aydın'da temas yoluyla korona virüsü bulaşan 2 yaşlı kadın hayatını kaybetti. Köşk'e bağlı Ilıdağ mahallesinde oturan 78 yaşındaki Cemil Oflaz'a temas yoluyla virüs bulaştı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören evli ve 3 çocuk babası Oflaz tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karacasu'nun Geyre mahallesinde 88 yaşındaki M.A. kızı ve damadının ziyaretinin ardından hastalandı. Korona testinin pozitif çıkması üzerine evde izolasyonda bulunan kadın fenalaşarak öldü. Vakaların yüksek olduğu Aydın Karacasu'da Kaymakam Ahmet Soley, vaka sayısının 15, temaslı sayısının 50, karantinadaki ev sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.

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