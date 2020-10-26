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Mahsur kalanlar dehşeti yaşadı! 'da korkutan

’nın Yunusemre ilçesinde bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan paniğe neden olurken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın üst katında mahsur kalan vatandaşları merdivenle tahliye etti.

Mahsur kalanlar dehşeti yaşadı! Manisa'da korkutan yangın

İHA

26.10.2020, 13:13

Yangın saat 12.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yenimahalle ile Horozköy Mahallesi kavşağında bulunan Kesmez Apartmanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre apartmanın merdiven boşluğunda bulunan hurda malzemelerin tutuşmasıyla birlikte apartmandan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Apartman merdivenlerinin çıkan yangın sonrası yoğun duman altında kalması nedeniyle apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binanın alt katında yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla binadan ayrılırken, binanın üst katında yaşayan vatandaşları itfaiye ekipleri merdivenle tahliye etti.



Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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