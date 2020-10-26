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Haberler Manisa Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı

Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı

'nın Turgutlu ilçesi Kaymakamı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir yakınıyla temaslı olduğu için kendisini karantinaya aldı.

Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı

AA

26.10.2020, 11:06

Kaymakam Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir yakınımın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle temaslısı olduğumdan bu hafta uzaktan çalışarak işime devam edeceğim. Kendi testim negatif çıkmış olup tedbir amacıyla evden işime devam ediyorum. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya uyalım. Temizlik-Maske-Mesafe."

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