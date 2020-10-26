Haberler Manisa Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı

Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kaymakamı Ali Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir yakınıyla temaslı olduğu için kendisini karantinaya aldı.