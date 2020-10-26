Kaymakam Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bir yakınımın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle temaslısı olduğumdan bu hafta uzaktan çalışarak işime devam edeceğim. Kendi testim negatif çıkmış olup tedbir amacıyla evden işime devam ediyorum. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya uyalım. Temizlik-Maske-Mesafe."Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı İzmir Valisi Köşger'den koronavirüs uyarısı Koronavirüs ve mide gribi arasında şaşırtan benzerlik
Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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