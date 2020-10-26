Usulsüz aramaya beraat

İzmir Karşıyaka'da polisin şüphe üzerine durdurduğu ticari takside bin 666 adet uyuşturucu hapla yakalanarak 3 ay tutuklu kalan Hakan V. ile yakını Kübra Ş, usulsüz arama yapıldığı gerekçesiyle beraat etti.



TAKSİYLE YOLA ÇIKTILAR

En az 10'ar yıl hapsi istenen sanıkların tutuklu kaldıkları süre için tazminat alabilecekleri de öğrenildi. Avukat Efe Alper, "İlgili makamlardan arama izni alınmadan, hukuka aykırı şekilde elde edilen bulgular, delil olarak kabul edilmemektedir" dedi. 13 Haziran'daki olayda, Manisa'da 27 yaşındaki Hakan V. kuaför olan 26 yaşındaki kuzeninin nişanlısı Kübra Ş'yi arayarak, "Yarın asker arkadaşımı görmeye gideceğim. Eğer dükkana İzmir'den malzeme alacaksan benimle gel" dedi.





ELİNDE POŞETLE DÖNDÜ

Teklifi kabul eden Kübra Ş. ve Hakan V. ertesi gün ticari taksiyle önce Karşıyaka Onur mahallesindeki Hakan V'nin asker arkadaşının yanına gitti. Kübra Ş. araçta beklerken arkadaşıyla görüşen V, elinde bir poşetle geri döndü. İddiaya göre motosikletli yunus timleri, Manisa plakalı taksiden şüphelenerek aracı durdurdu. Taksici M.P, ön koltukta oturan Hakan V. ve arkadaki Kübra Ş'yi araçtan indiren polis, yaptıkları aramada sağ koltuk altında ağzı bağlı bir poşet buldu. Poşeti açan timler, içinde uyuşturucu hap olduğunu fark ederek şüphelileri gözaltına aldı. Hakan V. ile Kübra Ş. hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan dava açıldı.



HAKİM HAKLI BULDU

İZMİR 3. Ağır Ceza'da hakim karşısına çıkan Hakan V. ile Kübra Ş. suçlamaları reddetti. Avukatı Efe Alper, müvekkili Kübra Ş'nin olayla bir ilgisinin olmadığını, şüphe üzerine durdurulan ticari takside polislerin mahkeme kararı olmadan arama yaptıklarının anlaşıldığını, bu nedenle elde edilen bin 666 adet uyuşturucu maddenin usulsüz elde edilen delil niteliğinde olduğunu savundu. Mahkeme savunmayı kabul ederek iki sanığın beraatine karar verdi.

Metin BURMALI