Diri diri gömeceklerdi

BURSA'DA alkol aldıktan sonra otların arasında uyuya kalan Mehmet Çelikkol'un (29) üzerine, kendisini fark etmeyen belediye ekipleri, iş makinesiyle toprak attı. Çığlıkları üzerine fark edilip, itfaiye ekiplerince toprak altından çıkarılan Çelikkol, hastaneye kaldırıldı. Çelikkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.