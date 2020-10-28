Deprem uzmanlarında Sarıgöl'deki fay hattında inceleme

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 18 Ekim'de hareketli fay hattına giren sel suları üzüm bağında büyük çukurlar ve yarıkların oluşmasına neden oldu. Vatandaşlar korkuya neden olan çukurlarla ilgili İzmir Dokuz Eylül Jeoloji Bölümü Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Mustafa Softa, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nden Harita Mühendisliği ve Deprem Araştırma Uygulama Mühendisliğinden Doç. Dr. Murat Uysal, Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu ile araştırma görevlileri Mehmet Ali Uğur ve Eren Can Seytek incelemelerde bulundu. Bölgede incelemelerde bulunan ekip, fay hattından toprak örnekleri de aldı.





"BU OLAYIN DURDURULMASI OLANAKSIZ GÖRÜLÜYOR"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Sarıgöl ilçesinde ilçe merkezinden geçen ulusal literüterinde bilinen fay hattı var. Sarıgöl fayı diye geçiyor. Bu hattın özelliği deprem olmadan bir tarafı düşüyor, bir tarafı yükseliyor. Bu düşük nedeniyle yılda 8-10 santimetre düşüş oluyor. Bizim bu çalışmalarımız 2000 yılından beri sürüyor. 20 yılda 2 metrelik bir oluşum oluşmuştur. Geçen gün burada aşırı yağışlar oluşmuştu. Zeminin alüvyon dediğimiz toprak oluştuğundan böylesine bir çatlamalar oluşmuştur. Burası önemli bir tarım merkezi olduğundan yeraltından su çekimi söz konusudur. Belirli bölgelerde suların derine inmesi nedeniyle gördüğünüz gibi çatlakların oluşmasına neden olmaktadır. Zamanla burada oturmalar gerçekleşmekte. Oturmaların büyük bölümü fay hattında olmaktadır. Bu olayların devam etmesi söz konusu. Tarım çok önemli bir parametre olduğu için uzun yıllar, bu olayın durdurulması olanaksız görülüyor. Şehir içinden geçen ve tarım alanlarından geçen fay hatlarının dranaj yapılarak suların yönüne değiştirmekle önlenebilir. 2010 yılında şehir içersinden geçmekte olan fay hattı afet kapsamına alındı. TOKİ tarafından konutlar yapıldı. Bu bölgelerde can ve mal kaybı söz konusu değil. Zamanla bu bölgelerde önlemlerin yenilenmesinde yarar vardır. Bu bölgede jeolojik çalışmaların yapılmasında önem vardır" dedi.





Bu tür hareketlerin bilim insanları tarafından incelendiğini belirten Sözbilir, "Gerek Türkiye'de gerekse dünyada bu tür olaylar bilim dünyası tarafından incelenmektedir. Sarıgöl fay hattı üzerinde DEÜ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi incelemeler yapmaktadır. Bu çalışmalar hem TÜBİTAK hem de bilim adamları tarafından değerlendiriliyor. Birçok öğrenciler de deprem olmadan bu tür hareketliği incelemekteler" diye konuştu.

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