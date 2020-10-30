Başkan Ergün’ün önceliği imar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, imar planı çalışmalarında gelinen noktayı kamuoyuyla paylaştı. Hedeflerinin yılbaşına kadar planları meclise getirmek olduğunu belirten Başkan Ergün, "Önümüzdeki sürede bunu bitirmek boynumuzun borcu" dedi. Manisa'nın imar planlarının yaklaşık 30 sene önce yapıldığını hatırlatan Başkan Ergün, "O süreçten sonra da bu noktada bir çalışma yapılmıyor. Spil Dağı ile Gediz arasında sıkışan bir Manisa olmuşuz. Özel parselasyon yapılarak, gecekondulaşma yaşamış Manisa. Tabii gönül isterdi ki, bu imar planları zamanında yapılsaydı. 2009 yılında seçildikten sonra bunun üzerine kararlılıkla gideceğiz demiştik. Yaklaşık 2,5-3 sene süren çalışmayı tamamladık. Planlama aşamasına geldiğimizde meclise getirdik. Ancak askıya çıktığında siyasi olarak itirazlar getirildi ve mecliste iptal oldu. O günden bugüne geçen süreye baktığımızda 6,5-7 yıl geçti ve sonuçta Manisa kaybetti. Şu an belki de Manisa çok daha farklı noktada olacaktı. Bundan hem vatandaş faydalanacaktı hem de şehrin çehresi değişecekti. Sonuç itibariyle bu süreyi kaybettik" dedi.

YILBAŞINA KADAR TAMAMLANIR

O süreçte yine de boş durmadıklarını anlatan Başkan Ergün, "Manisa, büyükşehir olunca 15 belde daha bu plana dahil edildi. Yani çalışma alanı büyüdü. En son geldiğimiz noktada Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye milletvekillerimizle yaptığımız ziyarette kamu yararı kararını çıkarttık. Haftada en az iki gün imarla ilgili çalışma yapıyoruz. Yılbaşına kadar hedef koyduk. 5000'lik ve 1000'lik planlarımızı meclise getirip hedefimiz yılbaşına kadar bitirmek" diye konuştu.



GELECEK 30 YILI PLANLIYORUZ

İMAR planı çalışmaları kapsamında liseler kampüsü yapmak gibi bir düşüncelerinin de olduğunu ifade eden Başkan Ergün, "Millet bahçelerini, sosyal yaşam alanlarını şehrimize kazandırmak istiyoruz. Şehrin gelecek 30-35 yılının planını yapmış oluyoruz. Şehzadeler ve Yunusemre Belediye Başkanlarımıza bu süreçte teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi" ifadelerini kullandı.