Bu proje ayakta alkışlanır

Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Psikologlarımız Yanınızda" isimli projesi ile Zafer Kalkınma Ajansı'ndan yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı. Psikologlar Merve Ateş ile Tuğçe Başdemir'in görev aldığı proje ile birlikte pandemi sürecinden önce yüz yüze yapılan psikolojik destek seansları, artık online görüntülü görüşme sistemi ile gerçekleştirilmeye başlandı. Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiği hizmetleri ile Türkiye'ye örnek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı. Manisalı vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız akıllı telefonlarına, "Online Danışman" uygulamasını indirerek kendilerine uygun bir zamanda randevuyu, belediyemizin uzman psikologlarından alabilecekler. Kurumumuza, proje ortağı olan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü de katkı sağlayarak, psikolog desteğinde bulundu. Yapılan destek ile daha fazla kişiye ulaşılmasını hedefliyoruz. Bu hizmetimiz ücretsiz" diye konuştu.