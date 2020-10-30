Büyükşehir asfaltta rekora doymuyor

BÜNYESİNE kattığı yeni araç ve ekipmanlarla üretim kapasitesini her geçen gün arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarında rekora doymuyor. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma temposu sergileyerek 75 günlük bir sürede 780 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mevsim şartları el verdiği ölçüde asfalt çalışmasına devam edeceklerini belirti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfalt sezonunu çok verimli kullanırken, Başkan Ergün, "2,5 ay gibi bir sürede yeni bir rekora imza atarak, kendi personelimiz ve kendi araç ekipmanlarımızla 754 kilometre asfalt çalışması yaptık. Bu sayının içinde Demirci ilçemiz birinci sırada. İlçemize tam 115.3 kilometre asfalt çalışması yaptık. Toplam 519 mahalleye bu hizmeti ulaştırmış olduk" dedi. Yapılan yollardan Manisalı vatandaşların memnun olmasının kendilerini mutlu ettiğini de dile getiren Başkan Cengiz Ergün, "Manisalı vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için aynı aşk ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.