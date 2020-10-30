Manisa, Başkanına güveniyor

Avrasya Araştırma, 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "Büyükşehir Belediye Başkanının icraatlarını beğeniyor musunuz" sorusu yöneltilirken, Manisalılar yüzde 58 oranında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e güvendiklerini belirtti. Araştırmaya 30 Büyükşehir Belediyesi ve buralara bağlı 100 merkezi ilçeden vatandaşların katıldığı belirtildi. Başkan Ergün, 30 büyükşehir Belediye Başkanı arasında ilk 10 içinde yer aldı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisa'ya hizmet sevdasıyla çalıştıklarını ve şehrin kanayan yarası haline gelmiş sorunlarının çözümüne yönelik projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Ergün, "Manisa'mızı yaşayan bir şehir haline getirmek için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Şükürler olsun ki, genel olarak hemşehrilerimizin yüzlerindeki gülümseme, bağımsız araştırmalarda ortaya çıkan olumlu sonuçlar, yaptığımız işlerin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Bizlere hep güvenen ve daima yanımızda olan Manisalılara teşekkür ediyor, ayrım yapmadan ve hizmetin siyaseti olmaz anlayışımızdan ayrılmadan hizmet vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Teşekkürler Manisa" diye konuştu.