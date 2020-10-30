Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün kaleme aldı her şey Manisa için

Sevgili hemşehrilerim, bölgemizin medyada en güçlü sesi olan asırlık çınar Yeni Asır Gazetesi aracılığıyla sizlere ulaşıyor olmaktan dolayı mutluyum. Yaklaşık 11 yılın üzerinde bir süredir, Manisa'mıza hizmet etmek için ekiplerimizle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Şehrimizde yaşayan her bireyin mutluluğu, temiz bir şehirde yaşaması, huzuru için projeler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Geride bıraktığımız görev süremiz içerisinde, günü kurtaran değil, geleceğe yönelik projelerle öne çıktık. Şehrimizin 40 yıllık çöp sorununa son veren Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nden Gediz Nehri ve Bakırçay Havzası'nın temizliği için hayata geçirdiğimiz atık su arıtma tesislerine, sosyal yaşam alanlarından eğitim merkezlerine, dar gelirli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz Gıda Bankalarından güvenli trafik için açtığımız modern kavşaklara, gençlik merkezlerinden spor tesislerine, prestij caddelerinden kent aydınlatmalarına kadar yaşayan bir Manisa inşa etmek için gayret gösterdik.

Geldiğimiz noktada Manisalılardan aldığımız olumlu ve güzel geri dönüşler, tarafsız kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçlar ve aldığımız ödüller, yaptığımız işlerin doğruluğunu ispatlar nitelikte oluyor ve bizleri ekstra motive ediyor. Tüm çalışmalarımızı Manisalı hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek, şehrimizin gelecek 30-40 yılını planlayabilmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakmak için planlıyoruz. Her şey Manisa için. Çünkü bizim sevdamız Manisa.

Bu duygularla hepinize sevgilerimi sunuyor, 126. yılını kutlayan Ege Bölgesi'nin güçlü sesi Yeni Asır Gazetesi'nin yeni yaşını kutluyor, Yeni Asır ailesini sevgiyle selamlıyorum.