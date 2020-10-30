Manisa mutfağı şehzadelere layık

Ege Bölgesi'nin en güzel illerinden biri olan Manisa'nın mutfağı birbirinden lezzetli yemekleriyle karşınızda. "Şehzadeler Şehri" olarak bilinen Manisa'nın mutfağının kökleri 41 çeşit baharattan yapılan Osmanlı'ya dayanır...

Mesir macunu

41 çeşit baharattan yapılan macun, hastalığa şifasıyla ve enerji vermesiyle biliniyor. İlk kez Yavuz Sultan Selim'in eşi, Ayşe Hafsa Sultan'ın hastalanmasıyla dönemin önde gelen hekimi Merkez Efendi tarafından yaptırılmış. Manisa'nın simgesi haline gelen macun için her yıl Manisa'da düzenli olarak mesir macunu festivali düzenleniyor.



Zeytin ve zeytinyağı

14 Milyon zeytin ağacıyla, en fazla zeytin ağacına sahip ilçe unvanını taşıyan Akhisar'dan, pek çok ilçesine kadar, zeytin üretimi yapan Manisa, haliyle zeytinyağı konusunda da bilindik illerden.



Akhisar köfte

Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşan köftenin aslı, 1800'lü yıllarda Makedonya'da sokak satıcılarının yaptığı köfteden gelir. Kullanılan etin lezzeti ve katılan baharat ve soğanın lezzeti itibariyle, yoğun ve iştah açıcı kokusuyla, muhakkak tatmanız gereken yemeklerden.

Sultaniye üzümü

Osmanlı Dönemi'nde şehzadelerin yetiştiği yerlerden biri olan Manisa'nın üzümleri "Sultanların Üzümü -Sultanlara Layık", denilerek sultaniye adını almış. Çekirdeksiz ve tatlı üzümleri sevenlerdenseniz, bu üzüm tam size göre.



Pideli paça

Haşlanan kellenin suyuyla ısıtılan pidenin üzerine, kelle, dil gibi et parçaları konduktan sonra soslanan yemek, Kırkağaç paçası olarak biliniyor. Sabah saatlerinde dahi sık sık tüketilen lezzetlerden.

Kula güveci

12 bin yıllık volkanik kayalardan yapılan güveçlerde pişirilen et ve sebze yemekleri Manisa'nın en lezzetli yemeklerinden. Haşlanmış etin, sebze ve tereyağı eklenmesiyle yapılan yemek, tok olsanız dahi kokusuyla iştahınızı açabilir.

Sinkonta

Manisa yöresel yemekler yazımızda bahsedeceğimiz diğer ilginç tat ise Sinkonta. Baharatlarla süslendirilen balkabakları fırınlanıp iyice kızardıktan sonra servis ediliyor.



Sultan çayı

11 çeşit baharatla yapılan çay, mesir macununun çay hali diyebiliriz. Genellikle balla servis edilen çay, pek çok hastalığa şifa olduğundan, soğuk algınlığı, yorgunluk gibi durumlarda tercih ediliyor.