Manisalı sanayicileri gururlandıran merkez

Manisa'da sanayiciler engelli gençleri istihdama kazandırdı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirdiği Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Merkezi ile 60 genç kendi parasını kazanıyor. Korumalı iş yerinde 6 firmaya üretim yapan gençler MOSB sayesinde hayatlarını değiştirdi. Türkiye'ye örnek olan proje kalkınma ajansından da destek alırken, engelli gençler fabrika ortamına geçiş yapacak ve daha fazla istihdamla hayallerinin gerçeğe dönüşmesi sağlanacak.

6 TANE KORUMALI İŞYERİ

Türkiye'nin ilk Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Merkezi (Z.E.K.İ.), Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından 2017 yılında açıldı. Manisa OSB'de 5 bin 811 metrekarelik alanda inşa edilen engelsiz fabrikaya, OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler büyük ilgi gösterdi. Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Merkezi 60 gence istihdam sağlıyor. Standart Profil, Teleset, Klimasan, Bosch ve Vestel firmaları toplamda 6 korumalı işyeri açarak, ürünlerini engellilere yaptırıyor. Engellilerin sıfır hata ile ürettikleri ürünler, yurtdışına da ihraç ediliyor.

FABRİKAYA GEÇİŞ FIRSATI

Proje sayesinde üretime katılan zihinsel engelliler ve aileleri büyük mutluluk yaşıyor. Sabah 09:00'da mesaiye başlayıp akşam 17:00'de işi bırakan engelliler, kazandıkları parayla geçimlerini sağlıyor. Kimi kazandığı paralarla aile bütçesine destek oluyor, kimi de ev araba hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Manisa OSB'de 2017 yılından beri faaliyet gösteren ve alanında Türkiye'de bir ilk olan Manisa OSB Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (Z.E.K.İ.) Yaşam Merkezi'nin ikinci etabı olarak planlanan Z.E.K.İ.+ Projesi ile, Manisa OSB'nin önde gelen firmalarının Z.E.K.İ.'de yer alan korumalı işyerlerinde istihdam ettikleri Manisalı gençlere yönelik eğitim ve destekler sayesinde fabrika ortamına geçişlerinin sağlanması hedefleniyor. Zihinsel engelli bireylerin sosyal gelişimlerini desteklemek, iş hayatına entegrasyonlarını sağlamak, kendisine fırsat verilen, üreten ve kendi sosyal ortamını oluşturan bireyler olmalarını teşvik etmek üzere yeni bir model geliştirilecek. İlk olarak Z.E.K.İ.'de planlanan pilot projenin performans göstergelerine göre Z.E.K.İ.+ için daha sonra münferit bir merkez inşa edilmesi planlanıyor.

PROJEYE TAM DESTEK

Sosyal gelişime, sanayiciden ve yerel otoritelerden de tam destek geldi. Manisa OSB'nin Z.E.K.İ.+ Projesi'nin istihdam kalemini hayata geçirmek üzere, Z.E.K.İ. Yaşam Merkezinde korumalı işyeri olan Teleset Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş., Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş., Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firmaları, Manisa OSB ile İşbirliği Protokolü imzaladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile hibe desteği almaya hak kazanan "Manisa OSB Z.E.K.İ.+ Projesi" ile birlikte, ZAFER Kalkınma Ajansı da Bakanlık'a sunduğu 12 projenin tamamına destek almaya hak kazanarak, en başarılı kalkınma ajansı oldu.



PROJE GENİŞLİYOR, DAHA FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

MANİSA OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek, Manisa OSB Z.E.K.İ.+ Projesi ile Türkiye'de yine bir ilke imza atmanın gururunu taşıdıklarını ve Manisa OSB olarak sosyal sorumluluk projeleri ile Manisa'ya ve Türkiye'ye katkı sağlamaktan onur duyduklarını dile getirdi. Türek, "Z.E.K.İ.'nin ikinci etabı olarak planladığımız projemiz ile zihinsel engellilerin çalışma hayatına sosyal uyum ve entegrasyonu noktasında bir adım daha atılacaktır. Z.E.K.İ.+ Projemiz ile 10 zihinsel engelli gencimiz, bölge firmalarımızın da desteği ile istihdam edilecek, onlarla birlikte 20 dezavantajlı kadının da istihdamı sağlanacaktır. Bunun yanında, 100'ü zihinsel engelli olmak üzere 200 kişiye eğitim vereceğiz. Z.E.K.İ.+ ile uyum sürecini başarı ile tamamlayan gençlerimizi fabrikalara göndereceğiz ve Z.E.K.İ.'de boşalan kadrolara yeni gençler istihdam edeceğiz. Böylelikle zihinsel engelli bireyler için sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturacağız" dedi.

TÜM OSB'LER YAPMALI

İŞ hayatında istihdam edilebilirliği en az olan zihinsel engelli bireylere yönelik pilot çalışmanın tüm OSB'lere yine yeni bir örnek olmasını umduklarını ekleyen Sait Cemal Türek, projeye iştirakçi olarak katılan tüm kurum ve kuruluşların, Manisa'da zihinsel engellilerin istihdamı için başlattıkları bu hareketin, tüm ülkeye yansıyacağından emin olduğunu vurguladı.

Nermin UÇTU