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Elektroşok ile balık avlarken suçüstü yakalandılar

’nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan 'nde elektroşok cihazıyla balık avlayan 2 suçüstü yakalandı. İki kişiye toplam 20 bin lira ceza kesildi.

Elektroşok ile balık avlarken suçüstü yakalandılar

04.11.2020, 17:16

Demirköprü Baraj Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avlandığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, göle bot ile açılarak elektroşok ile balık avlayan R.G.(37) ve B.G.'yi(63) suçüstü yakaladı.

İki kişiye 1380 sayılı su ürünleri kanunu gereğince toplamda 20 bin lira ceza kesilirken, elektroşok ile balık avlamada kullanılan bot, 3 adet akü, 1 adet şok cihazı, balık tutma da kullanılan 1 adet kepçe, 2 adet kürek, 1 adet elektrikli bot motoru ve 20 metre elektrik kablosuna el konuldu.

Yapılan açıklamada, elektroşok cihazı ile suya yüksek seviyede elektrik verildiği, her türlü boy ayırmadan ortamdaki tüm canlılara zarar verdiği belirtilerek, her türlü kaçak su ürünleri avcılığı ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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