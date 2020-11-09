Virüs kapan Süleyman Amca mağdur oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi olmak için İzmir'de bir hastaneye gelen Süleyman Dumanlı (63), kaldığı nöroloji servisinde bir hasta yakınının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu diğer hastalarla birlikte apar topar taburcu edildi. Ertesi gün kendisine yapılan virüs testi pozitif çıkan Dumanlı, hastaneye geri dönmek isteyince de geri alınmadı. Bunun üzerine memleketine gitmek için Işıkkent'teki otogara gelen Süleyman Dumanlı, otobüs firmasının yaptığı HES kodu sorgulaması sonucunda virüslü olduğu öğrenilince risk oluşturduğu gerekçesiyle otobüse de alınmadı. Ameliyat olmak için 7 gündür ilaçla tedavi edilip sıra bekleyen ve hastanede başkasından kaptığı virüs yüzünden taburcu edilen talihsiz adam, çevredekilerin yardımlarıyla 4 gündür sokakta yaşamaya çalışıyor. Dumanlı, "Köyüme gitmek istiyorum gidemiyorum. Başka insanlara da hastalık bulaştırmak istemiyorum. Günlerdir hastanenin arkasındaki alanda yaşıyorum. Bir anda evsizler gibi kaldım. Şu an ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

ERCAN AKGÜN