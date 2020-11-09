  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Virüs kapan Süleyman Amca mağdur oldu

Virüs kapan Süleyman Amca mağdur oldu

Virüs kapan Süleyman Amca mağdur oldu
Giriş Tarihi: 9.11.2020

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi olmak için İzmir'de bir hastaneye gelen Süleyman Dumanlı (63), kaldığı nöroloji servisinde bir hasta yakınının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu diğer hastalarla birlikte apar topar taburcu edildi. Ertesi gün kendisine yapılan virüs testi pozitif çıkan Dumanlı, hastaneye geri dönmek isteyince de geri alınmadı. Bunun üzerine memleketine gitmek için Işıkkent'teki otogara gelen Süleyman Dumanlı, otobüs firmasının yaptığı HES kodu sorgulaması sonucunda virüslü olduğu öğrenilince risk oluşturduğu gerekçesiyle otobüse de alınmadı. Ameliyat olmak için 7 gündür ilaçla tedavi edilip sıra bekleyen ve hastanede başkasından kaptığı virüs yüzünden taburcu edilen talihsiz adam, çevredekilerin yardımlarıyla 4 gündür sokakta yaşamaya çalışıyor. Dumanlı, "Köyüme gitmek istiyorum gidemiyorum. Başka insanlara da hastalık bulaştırmak istemiyorum. Günlerdir hastanenin arkasındaki alanda yaşıyorum. Bir anda evsizler gibi kaldım. Şu an ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Virüs kapan Süleyman Amca mağdur oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA