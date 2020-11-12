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'da iş kamyonu foseptik çukuruna düştü

'nın Kırkağaç ilçesinde okul inşaatında çalışan iş kamyonu foseptik çukuruna düştü. sonrası ortaya çıkan 'foseptik çukur' hemen kapatılırken, iş kamyonunda maddi hasar meydana geldi.

Manisa'da iş kamyonu foseptik çukuruna düştü

İHA

12.11.2020, 11:39

Geçtiğimiz gün yapımına başlanan Edip Bayat İlkokulu yeni binası inşaatında çalışan iş kamyonu, çalışma esnasında okul bahçesinde bulunan fakat kimsenin daha önce bilmediği foseptik çukuruna düştü.

Yaklaşık 60 yıl önce kapatıldığı tahmin edilen foseptik çukurunun biranda çökmesi ve hafriyat yüklü damperli iş kamyonunun içine düşmesi korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. 6 metrelik çukura devrilen iş kamyonu çekici tarafından düştüğü yerden çıkarılırken, kazada yaralanan olmadı.

Uzun yıllardır okul bahçesi olarak kullanılan alanda meydana gelen kaza sonrası ortaya çıkan 'foseptik çukur' hemen kapatılırken, iş kamyonunda maddi hasar meydana geldi.

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