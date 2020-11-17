Adliye önünde eşi ve kayınpederini vurdu

BİLECİK'TE Onur Acar (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Cemile Nur Acar (23) ile kayınpederi Abdullah Duman'ı (48) adliye çıkışında pompalı tüfekle vurdu. İlk belirlemelere göre 14 kez ateş eden Onur Acar olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Abdullah Duman, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Cemile Nur Acar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Onur Acar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.