Manisa'da eski kocasını yaralayan kadın intihar etti

Alınan bilgiye göre, bir süre önce boşandığı eşi Cengiz D'nin iş yerine giden Nevin D, (55) tabanca ile ateş açarak eski eşini yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cengiz D'yi ilk önce Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürdü.

Cengiz D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Nevin D. ise bir apartmanın 7. katından atlayarak intihar etti.