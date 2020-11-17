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Haberler Manisa Manisa'da eski kocasını yaralayan kadın intihar etti

'da eski kocasını yaralayan kadın etti

'nın Akhisar ilçesinde eski kocasını silahla yaralayan kadın, ardından bir apartmanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi.

Manisa'da eski kocasını yaralayan kadın intihar etti

17.11.2020, 18:09

Alınan bilgiye göre, bir süre önce boşandığı eşi Cengiz D'nin iş yerine giden Nevin D, (55) tabanca ile ateş açarak eski eşini yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cengiz D'yi ilk önce Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürdü.

Cengiz D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Nevin D. ise bir apartmanın 7. katından atlayarak intihar etti.

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