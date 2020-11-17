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Haberler Manisa Yalancı bahar erik ağacına çiçek açtırdı

Yalancı bahar erik ağacına çiçek açtırdı

Son dakika... Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği 'nın Sarıgöl ilçesinde görenleri şaşkına çevirdi.

Yalancı bahar erik ağacına çiçek açtırdı

17.11.2020, 12:17

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde yaşayan eczacı kalfası Mahmut Işık'ın (52) evinin önündeki sekiz yaşındaki can eriği erken çiçek açmaya başladı. Henüz yapraklarını dökmeyen erik ağacını ilk görenin kayınpederi olduğunu belirten Mahmut Işık, "Evimin bahçesini sekiz yıl önce can eriği diktim. Bu yıla gelene kadar hiç erken çiçek açmadı. Üzerinde yaprakları var bir yandan yapraklar, diğer yandan yeni çiçekleri güzel bir manzara oluşturmakta. İlk kez gören kayınpederim oldu. Bana da gösterdi." diyerek, evinin bahçesindeki erken çiçek açan erik ağacını görmek için komşularının adeta bahçesine akın ettiğini dile getirdi.



"GELİP GEÇİCİ BAHAR"
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise kasım ayında erken çiçek açan erik ağacını değerlendirerek, "Havalar ılık geçmekte. Bu nedenle ağaçların gövdelerindeki can suyu çekilmediğinden erken çiçek açmaları yaşanabiliyor. Bu gelip geçici yalancı bir bahardır" dedi.

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