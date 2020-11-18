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Haberler Manisa Arkadaş hatrına market sahibi oldu

Arkadaş hatrına market sahibi oldu

’nde açılan ACAT MARKET’in sahibi Burak Acat, “Daima taze ürünlerimizle bölge halkının hizmetindeyiz” dedi.

Arkadaş hatrına market sahibi oldu
Giriş Tarihi: 18.11.2020

Manisa Turgutlu'da 7 yıldır akaryakıt istasyonu çalıştıran genç iş insanı Burak Acat, yakın arkadaşlarının ve dostlarının ricası üzerine İzmir Eşrefpaşa'da market açtı. Eşrefpaşa Yağhaneler Mahallesi'nde faaliyete geçen Acat Market'in, Risus Medya organizasyonuyla yapılan açılışına, İzmir Cumhuriyet Savcısı Ekrem Arslan ve akaryakıt sektöründen yakın arkadaşı Ahmet Özel de katılarak destek verdi.

HER GECE 2'YE KADAR
Haftanın 7 günü sabah 08.00 ile gece 02.00 saatleri arasında hizmet verecek olan 340 metrekarelik işletme içerisinde kasap ve manav ürünlerinin yanı sıra meze reyonu, şarküteri, çerez ve midye standı da yer alıyor.

PAKET SERVİSİ DE VAR
Hem yakın arkadaşlarının ricasını yerine getirmek hem de bölge halkına taze ürünler sunmak amacıyla market işine girdiğini belirten Burak Acat, ev ve işyerlerine de paket servisi sunduklarını söyledi. Kurdele kesiminden sonra marketi dolaşan konuklar, kendileri için hazırlanan ikramlarla ağırlandı.

ERCAN AKGÜN

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