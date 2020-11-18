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Kocasını vurup intihar etti

Akhisar'da eşini silahla vurarak ağır yaralayan kadın intihar etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden talihsiz koca hastaneye kaldırılırken, cinnet geçiren kadın kendini 7. kattan attı.

Kocasını vurup intihar etti
Giriş Tarihi: 18.11.2020

Akhisar'da önceki akşam saatlerinde meydana gelen olayda Nevin Doğan (50) boşanma aşamasında oldukları eşinin işyerine giderek aralarındaki sorun nedeniyle tartışmaya başladı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ
BİR ara "seni öldüreceğim" diye bağıran öfkeli kadın Cengiz Doğan'a (51) çantasından çıkarttığı tabancayla defalarca ateş etti. Göğsüne aldığı 3 kurşun ile kanlar içinde yere yığılan Cengiz Doğan ağır şekilde yaralandı.

APARTMANIN ÇATISINA ÇIKTI
YARALI koca olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kocasını silahla ağır yaralayan 2 çocuk annesi Nevin Doğan, olayın ardından oturduğu 7 katlı apartmanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bırakıp hayatına son verdi.

KENAN MOLLA

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