UŞAK'TA bir doktor alkolün etkisiyle, daha önce kendisine saldıran sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis köpek katilini MOBESE kameralarından tespit ederken, katilin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim B.Y. olduğu ortaya çıktı. Pratisyen doktorun ifadesinde sokak köpeğini öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Köpek katili doktor çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İHSAN KARATAŞ