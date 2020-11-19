  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu operasyonu

'da operasyonu

'nın Salihli’de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 422 adet hap ile 5.3 gram metamfetamin ve 1.98 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

İHA

19.11.2020, 16:45

Alınan bilgiye göre, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Salihli'ye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcıları olarak tabir edilen şahıslara yönelik 2 aylık çalışmanın ardından Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Ş.Ö, C.K. ve I.A. yakalanırken, 422 adet uyuşturucu hap, 5,3 gram metamfetamin ile 1,98 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Manisa ve ilçelerinde huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da uyuşturucu operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA