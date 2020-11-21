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Haberler Manisa Yan yatan TIR yolu trafiğe kapattı

Yan yatan TIR yolu trafiğe kapattı

Yan yatan TIR yolu trafiğe kapattı
Giriş Tarihi: 21.11.2020

MANİSA'NIN Kula ilçesinde, Muhsin Ünsal (59) idaresindeki buğday yüklü TIR, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yan yatan TIR ve TIR'dan saçılan buğdaylar İzmir- Ankara D300 karayolunun İzmir istikametini trafiğe kapatırken, trafik diğer şeritten çift yönlü olarak kontrollü bir şekilde sağlanmaya başladı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün bacağında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BATUHAN ULU

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