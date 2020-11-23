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hattından 5 metrelik 'kunduz' çıktı

Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinin hattında yapılan bakım çalışması sırasında 5 metrelik 'kunduz' adı verilen ağaç kökü çıkarıldı.

İçme suyu hattından 5 metrelik 'kunduz' çıktı

İHA

23.11.2020, 15:11

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı su sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. MASKİ ekiplerince, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde yürütülen çalışmada içme suyu şebekesinden 5 metrelik kunduz adı verilen ağaç kökü çıkarıldı. Vatandaşın suyun az aktığını bildirmesi üzerine hattı kontrol eden ekipler, su borularının içerisinden 5 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökünü çıkardı.



MAHALLELİ KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTU
Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, "Mahallemizde bulunan içme suyu şebekemizde su kesintileri ve su basıncı azlığı yaşıyorduk. Bu nedenle MASKİ ekiplerimiz detaylı incelemenin ardından sorunu bularak kısa sürede çözüme kavuşturdu.

İçme suyu borularının içerisinden 5 metrelik ağaç kökü çıkması bizleri şaşırttı. Şuan kesintisiz ve sağlıklı suyumuza kavuştuk. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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