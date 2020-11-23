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'da feci !

'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da feci kaza!

23.11.2020, 15:25

Kaza, Salihli-Demirci yolu Taytan Mahallesi Kavşağı'nda, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Gök'ün (33) kullandığı 06 BP 1312 plakalı otomobil ile Yıldız Gülsever (52) yönetimindeki 34 EY 0690 plakalı otomobil, Taytan Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Nazım Gök (33) ve yanındakiler İbrahim N. (41), Musab Talha G. (6), Erdoğan G. (35), Berk Ufuk N. (14) ve Burak Utku N. (16) ile diğer araç sürücüsü Yıldız Gülsever yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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