KADES uygulamasıyla öldürülmekten kurtuldu

MANİSA'DA Şehzadeler ilçesinde yaşayan R. D. (38), cep telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile boşandığı eşi tarafından öldürülmekten kurtuldu. Ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten R.D., "O gün eski eşim bıçağı göğsüme dayadı. Telefondaki uygulamaya bastığımı görünce panikledi ve kaçtı. KADES uygulamasına bastıktan sonra ekipler kısa bir sürede geldi. O gün KADES olmasaydı ölürdüm" dedi. Manisa il genelinde bu yılın 11 ayında 593 kadın uygulamaya başvurdu. Ortalama 3 ila 5 dakika içinde ihbarların yapıldığı yerlere ulaşan kolluk ekipler, pek çok kadını, şiddetten ya da ölümden kurtuldu.

CÜNEYT HASÇELİK