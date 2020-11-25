Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Menemen Caddesi'nde 45 ADM 223 plakalı Mercedes marka beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen beton mikseri çekici vasıtasıyla kaldırıldı.
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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