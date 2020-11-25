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Haberler Manisa Manisa Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Valiliği tarafından yapılan açıklamada ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapıldığının tespit edildiği bu konuda vatandaşların duyarlı olmaları istendi.

Manisa Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

İHA

25.11.2020, 11:42

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Valisi ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle, Manisa Valisi ve Manisa Valiliği'nin adına arayarak yardım toplama talebinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur."

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