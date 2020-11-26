Boşanmak istedi boğazı kesildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine yaşadıkları geçim sıkıntısı nedeniyle 7 ay önce İstanbul'dan taşınarak yerleşen ve 13 yıldır gördüğü şiddetin ardından artık boşanmak istediğini eşine söyleyen 3 kız çocuk annesi 30 yaşındaki Esra Oymak'ın boğazı çocuklarının gözü önünde eşi Mikail Oymak tarafından önce maket bıçağıyla ardından da bıçakla kesildi.



TALİHSİZ kadın, o sırada evlerine gelen anne ve babası tarafından pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Boğazında 15 santimetre kesik olan ve 15 dikiş atılan talihsiz kadın tedavisinin ardından taburcu oldu.



YENİDEN CEZAEVİNDE

EŞİNİ bıçaklayan Mikail Oymak ise Cuma günü çıkarıldığı ilk savcı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Esra Oymak'ın bir başka savcıya yeniden suç duyurusunda bulunması üzerine 23 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"DEVLETİMİZİN ADALETİNE SIĞINIYORUZ"

ADALET istediklerini söyleyen Anne Cemile Ateş şunları söyledi: "Ben devletimin ve Cumhurbaşkanımızın adaletine sığınıyorum. Böylelerini kesinlikle bırakmasınlar. Böyleleri çoğaldıkça kadınların ölümü de çoğalır."

CÜNEYT HASÇELİK