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Haberler Manisa 86 yaşındaki kadın yanarak can verdi

86 yaşındaki kadın yanarak can verdi

86 yaşındaki kadın yanarak can verdi
Giriş Tarihi: 1.12.2020

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında Zeynep Bayram (86), hayatını kaybetti. Yangın, önceki akşam İstasyon Mahallesi Yayla Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Zeynep Bayram'ın yalnız yaşadığı evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Zeynep Bayram'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

SERKAN ÖZCAN

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