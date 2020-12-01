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'da feci olay! Abisini ve yengesini mezarlıkta vurdu

'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi aralarında husumet olan abisini ve yengesini halalarının mezar ziyaretinde vurdu. Abi ve eşi ağır yaralanırken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'da feci olay! Abisini ve yengesini mezarlıkta vurdu

İHA

01.12.2020, 14:39

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat A., eşi Ayşegül A. vefat eden halasını mezarına ziyarete gelmek istedi. Aralarında husumet bulunan kardeşi T.A., abisi Murat A.'nın mezarlıkta olduğunu öğrenince tüfekle yanlarına gitti. Mezarlığa gelen aile kabir ziyareti yaparken T.A., kendine ait TIR ile olay yerine geldi ve aracından çıkardığı pompalı tüfekle abisi Murat A. ve yengesi Ayşegül A.'yı vurdu.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı karı koca Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri zanlı T.A.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan T.A.'nın abisi Murat T.'nin Turgutlu'ya gelmemesinin, gelirse onu vuracağını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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