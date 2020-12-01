  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Oğlunu sokak ortasında vurdu

Oğlunu sokak ortasında vurdu

Oğlunu sokak ortasında vurdu
Giriş Tarihi: 1.12.2020

İstanbul Sultangazi'de baba ve oğul arasındaki tartışmada kan aktı. Yaşanan tartışmanın ardından pompalı tüfekle oğlu Mehmet K'yi ayağından vuran baba Şahin K, yanında bekleyerek kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri Şahin K'nin elindeki pompalı tüfeği alarak, onu etkisiz hale getirdi. Şahin K, gözaltına alınırken, yaralı gence gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Mehmet K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğlunu sokak ortasında vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA