Oğlunu sokak ortasında vurdu

İstanbul Sultangazi'de baba ve oğul arasındaki tartışmada kan aktı. Yaşanan tartışmanın ardından pompalı tüfekle oğlu Mehmet K'yi ayağından vuran baba Şahin K, yanında bekleyerek kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri Şahin K'nin elindeki pompalı tüfeği alarak, onu etkisiz hale getirdi. Şahin K, gözaltına alınırken, yaralı gence gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Mehmet K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.