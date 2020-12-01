Zehir tacirlerine operasyon

MANİSA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Manisa merkezli Manisa ve İzmir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Şafak vakti adreslere yapılan baskınlarda özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de operasyona destek verdi. Aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.

SERKAN ÖZCAN