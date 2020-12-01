  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Zehir tacirlerine operasyon

tacirlerine operasyon

Zehir tacirlerine operasyon
Giriş Tarihi: 1.12.2020

MANİSA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Manisa merkezli Manisa ve İzmir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Şafak vakti adreslere yapılan baskınlarda özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de operasyona destek verdi. Aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.

SERKAN ÖZCAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zehir tacirlerine operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA