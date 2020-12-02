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Haberler Manisa Ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe'nin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe'nin ölümüne neden olduğu kamerada

'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçerken aracın çarptığı (3), hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan (39), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anı bir iş yerininin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe'nin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

02.12.2020, 14:34



Kaza, 29 Kasım'da Gaziler Mahallesi 535 Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Kaymak'a, hızla gelen hafif ticari araç çartı, sürücü kaçtı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarpan araç ile sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Ayşe Kaymak'a çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa Aktürk olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan Aktürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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