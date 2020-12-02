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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

’nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

02.12.2020, 12:15

Kaza, saat 07.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne seyir halinde olan Uğur K. (31) idaresindeki 35 ZIR 37 plakalı otomobil ile Eşme kavşağından D300 karayoluna bağlanmak isteyen Mehmet T. (61) idaresindeki 03 RC 495 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Mehmet T. ile 35 ZIR 37 plakalı otomobilde bulunan Dönsel Ş. (57) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet T., burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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