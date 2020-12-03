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Haberler Manisa Asırlık çam ağacı apartmanın üzerine devrildi

Asırlık çam ağacı apartmanın üzerine devrildi

'nın Salihli ilçesinde asırlık çam ağacı apartmanın üzerine devrildi. , ağacın yoldan kaldırılmasıyla birlikte tekrar trafiğe açıldı.

Asırlık çam ağacı apartmanın üzerine devrildi

İHA

03.12.2020, 12:21

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'ndeki Sevgi Yolu'nda kök kısmından çürüyen asırlık çam ağacı karşı binanın üzerine devrildi.

Ağacın devrilmesi sırasında yolun boş olması olası bir facianın önüne geçerken, sokak trafiğe kapandı. Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek ağacı yoldan kaldırdı.



Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu, gelen ihbar üzerine olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirterek, yıkılan ağacı yoldan kaldırdıklarını söyledi. Sevgi Yolu, ağacın yoldan kaldırılmasıyla birlikte tekrar trafiğe açıldı.

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