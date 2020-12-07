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'da kısıtlamaya uymayanlara 275 bin 850 TL ceza

Valiliği 4 Aralık saat 21.00'da başlayan ve 7 Aralık saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında tedbir ve yasaklara uymadığı tespit edilen 202 kişi ve işletmeye toplam 275 bin 850 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara 275 bin 850 TL ceza

İHA

07.12.2020, 15:24

Manisa'da Covid-19 kapsamında yapılan denetimlerde 275 bin 850 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 Aralık 2020 tarihi saat 21.00'dan itibaren 7 Aralık 2020 tarihi saat 05.00'a kadar İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid-19 tedbirlerine karşı ilimiz genelinde yapılan denetimlerde 139 ekip ve toplam 399 personel sahada görev aldı. 202 kişi/işletme hakkında tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 275 bin 850 TL idari para cezası uygulandı."

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