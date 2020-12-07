Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara 275 bin 850 TL ceza

Manisa'da Covid-19 kapsamında yapılan denetimlerde 275 bin 850 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 Aralık 2020 tarihi saat 21.00'dan itibaren 7 Aralık 2020 tarihi saat 05.00'a kadar İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid-19 tedbirlerine karşı ilimiz genelinde yapılan denetimlerde 139 ekip ve toplam 399 personel sahada görev aldı. 202 kişi/işletme hakkında tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 275 bin 850 TL idari para cezası uygulandı."