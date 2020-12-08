‘Kızımın kafasının üzerinden geçip gitti’

MANİSA'DA 7 gün önce karşıdan karşıya geçmek isterken ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı aracın altında kalarak feci şekilde can veren 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'ın anne ve babası, trafik magandasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Minik kızlarının gözleri önünde can verdiğini söyleyen acılı baba Halil Kaymak, "Çarpmadan sonra çocuğum kafasını kaldırır gibi yaptı. Sonra arabayı süren, gaza basmasıyla çocuğumun kafasının üzerinden geçti" dedi

'KEDİYE BİLE ÇARPSAM BAKARIM'

3 yaşındaki kızını doyamadan toprağa veren anne Berçin Kaymak da, "Bir anne için çocuğunuzun kafasının üzerinden araç geçti demek o kadar ağır ki. Doktorlara yapacak bir şey bile kalmamış. Kafasının üzerinden geçmiş çocuğumun. Kedi olsa, kediye bile çarpsam döner bakarım. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ